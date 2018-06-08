РИАМО - 8 июн. В пятницу москвичам следует быть осторожными на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 19 метров в секунду, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, 8 июня в течение дня в городе Москве облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер западный 7-12 метров в секунду, при грозе порывы 14-19 метров в секунду. Будьте осторожны и внимательны», - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в пятницу максимальная температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов, по Московской области - 14-19 градусов. Атмосферное давление в середине дня будет на уровне 744 миллиметров ртутного столба.

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