РИАМО – 8 июн. Чемпионат мира по футболу стартует в России уже через неделю, по этому случаю московские рестораны внесли в свое меню гастрономические изменения специально для болельщиков и гостей мундиаля, сообщили РИАМО представители столичных ресторанов.

«Футбольная феерия приближается, по этому случаю мы подготовили новое гастрономическое предложение для настоящих болельщиков. Наш шеф-повар создал роскошное плато морепродуктов, куда входят морские ежи, устрицы, камчатский краб и многое другое. А, предвкушая победы любимой команды, на десерт можно будет заказать шоколадный мяч с начинкой таежной облепихи на шоколадно-ореховых вафлях», - сказал представитель ресторана-парохода «Чайка».

Он добавил, что специально для чемпионата мира по футболу в ресторане установят плазмы, на которых будут транслироваться все матчи турнира.

Не остался в стороне от чемпионата мира и ресторан «Лодка», который также разработал несколько новых блюд, а при раннем бронировании столиков посетителям предоставлялась скидка в 15%. На сегодняшний день, большинство столиков на время матчей сборной России уже забронированы.

«К чемпионату мира мы доработали меню. В основном у нас русская и паназиатская кухня. Конкретно в меню появились молочный поросенок и рулька. У нас в помещении очень много экранов, и на всех них во всех залах будут трансляции залов», - отметила представитель администрации ресторана.

В ресторане «Оттепель» на ВДНХ также проходит активная подготовка к чемпионату мира. Везде в ресторане легко можно найти расписание всех матчей первенства по футболу, а во всех залах будут установлены огромные плазмы, транслирующие каждый матч.

«У нас везде висит расписание матчей. Даже к меню прикреплены подробные описания, кто с кем и во сколько играет. Скоро, 9 июня, мы во всех залах и рядом с баром поставим огромные плазмы, которые будут показывать все матчи» - уточнил представитель ресепшена ресторана.

Он добавил, что серьезных изменений в меню не было, потому что ресторан и так считается спортивным и ассортимента блюд, которые изначально были, хватит болельщикам, чтобы хорошо провести время.

«Мы находимся на ВДНХ. Рядом парк. К нам все время заходят спортсмены, чтобы посмотреть что-нибудь. По сути, для нас ничего нового нет. Те же матчи, только в более широком смысле. И больший наплыв посетителей», - отметил собеседник агентства.

Такие рестораны и бары как «Шотландская клетка», ресторан «Тапчан» и Lawsons Bar также не внесли серьезных изменений в меню, потому что встречать футбольных болельщиков им не впервой. Во всех ресторанах также будут транслировать большинство матчей предстоящего чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».