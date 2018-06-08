РИАМО - 8 июн. В Москве в преддверии чемпионата мира по футболу завершилось благоустройство территории у станции метро «Тушинская» площадью около 11 гектаров, сообщил РИАМО в пятницу заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Здесь обустроена кабельная канализация, в которую перенесены все воздушные линии связи, заменено покрытие проезжей части и тротуаров на площади более 41 тысячи квадратных метров, установлено 24 новых фонаря с энергосберегающими лампами, оборудованы почти 200 парковочных мест и 12 остановочных павильонов для общественного транспорта», – рассказал Бирюков.

Он добавил, что на благоустроенной территории разбито почти 34 тысячи квадратных метров газонов, установлено более 260 лавочек, урн и бетонных боллардов, реконструировано ограждение вдоль полосы отвода железной дороги протяженностью более 350 метров.

По словам заммэра, ярмарки выходного дня, традиционно проводившиеся поблизости от станции метро «Тушинская», перенесены на новую площадку. Это было сделано, чтобы обеспечить свободный проход к стадиону «Спартак», на котором будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».