РИАМО - 8 июн. За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 12 возгораний, к их тушению привлекалось более 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону в пятницу.

«Пожаров – 12. Спасено – 17. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 105 человек, 30 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 12 раз, при этом были спасены 14 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.