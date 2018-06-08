РИАМО - 8 июн. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с кратковременными дождями, возможны грозы, температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве - 15-17 градусов, по области - 14-19 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая температура на 4-5 градусов ниже нормы. Колебания основных метеопараметров негативным образом отразятся на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. Высокая влажность воздуха отрицательно скажется на состоянии людей, страдающих заболеваниями суставов и позвоночника, а также бронхо-легочными заболеваниями.