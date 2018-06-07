РИАМО - 7 июн. Проблему качества связи в отдаленных и малонаселенных районах Подмосковья и других регионов необходимо решать совместно с федеральными законодателями, в то же время сейчас не существует минимально установленных требований к качеству связи, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Мособлдуме в четверг руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЦФО Дмитрий Сокоушин выступил с докладом о деятельности органа. В рамках доклада председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил внимание на проблему качества связи в Московской области.

«В регионе существует проблема, что в малонаселенных и удаленных от центра поселениях снижено качество связи. Плохо ловит не только интернет, 4G и 3G зачастую не работают, так и мобильная сеть. Предлагаю провести совместный круглый стол профильного комитета и Роскомнадзора в одном из отдаленных районов области. По его результатам будем просить федеральных законодателей обратить внимание на данную проблему», – сказал Брынцалов.

Он пояснил, что бизнес больше интересуют густонаселенные поселения, однако в Подмосковье принят закон, который снимает все препятствия для возведения вышек сотовой связи. Так, для строительства и реконструкции радио- и телевышек высотой до 45 метров в Московской области не нужно получать разрешение на строительство.

По словам Сокоушина, в настоящее время не существует минимально установленных требований к качеству связи. При этом Роскомнадзор регулярно проводит мониторинг оказания услуг связи в Подмосковье и других субъектах. Данные выкладываются на сайте КачествоСвязи.рф и на сайте Роскомнадзора. Потребители могут оценить качество связи в этой или иной точке и выбрать оператора. Тем не менее по вопросам качества связи в ведомство поступает много жалоб.