РИАМО - 7 июн. Задержка поездов на перегоне Шарапова Охота – Чехов Курского направления Московской железной дороги произошла из-за повреждения опоры и провисания контактного провода, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Седьмого июня в 18:35 в результате повреждения опоры и провисания контактного провода в районе железнодорожной станции «Шарапова Охота» Курского направления возможна задержка в движении электропоездов», — говорится в сообщении.

К ликвидации неисправности привлекали 15 человек и четыре единицы техники, из них от МЧС — три человека и одна единица техники.

Ранее на перегоне Шарапова Охота – Чехов Курского направления МЖД было приостановлено движение поездов. В настоящее время движение составов восстановили, железнодорожники вводят поезда в график.