РИАМО - 7 июн. Пожар, который произошел накануне в центре Москвы на Большой Дмитровке, произошел не в самом Доме педагогической книги, а в здании, находящемся рядом, говорится в сообщении пресс-службы государственного унитарного предприятия столицы «Объединенный центр «Московский дом книги».

«В связи с пожаром, произошедшим 6 июня на улице Большая Дмитровка, ГУП «Объединенный центр «Московский дом книги» (в состав которого входит Дом педагогической книги) информирует о том, что возгорание шестиэтажного здания, расположенного по адресу: Большая Дмитровка, дом 7/5, произошло в мансарде строения 2, в то время как Дом педагогической книги расположен в строении 1 и занимает первый, второй и цокольный этажи», - говорится в сообщении.

Вместе с тем при ликвидации возгорания помещения книжного магазина пострадали в результате воздействия на имущество средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения и тушения пожара.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании на Большой Дмитровке поступило в МЧС 6 июня в 15:59. Пожар локализовали в 17:21 на площади 50 квадратных метров, в 22:03 пожар был ликвидирован на площади в 130 метров. Сведений о пострадавших не поступало.