РИАМО – 7 июн. Певице Юлии Чичериной запретили выступать на фестивале болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону, но она считает, что таким образом будет привлечено внимание общественности к проблеме Донбасса.

Выступление планировалось 15 июня по приглашению FIFA и было согласовано с концертным директором певицы еще несколько недель назад. За неделю до открытия чемпионата мира по футболу певице отправили письмо о том, что «принято решение отказаться от выступления артистки Chicherina». И объяснялась причина: «беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанных с военными темами». В письме была ссылка на один из последних клипов Чичериной «На передовой» и уточнялось, что даже исполнение нейтральных песен не поможет, так как «певица связана с войной».

«Во-первых, мне заплатили и не надо ехать на работу - что может быть прекрасней. Все замечательно, получился такой громкий пиар ни за что, хотя я никогда за пиаром не гонюсь, не хайпую. Самое главное в этой истории то, что меня больше всего радует, что когда я просто так говорю о Донбассе — меня никто и никогда не слышит, и все меня куда-то прячут. А сейчас очень хороший способ — обратить внимание общественности к проблеме Донбасса», — сказала Чичерина в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом Чичерина уверена, что FIFA к этому письму имеет посредственное отношение.

«Я думаю, что FIFA тут особо не при чем, сама по себе, потому что вряд ли она вообще разбирается в русской музыке и в русской песне. Это, конечно же, украинский след. Даже это письмо на английском языке было от какой-то женщины с фамилией украинской», — добавила артистка.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».