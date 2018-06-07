РИАМО - 7 июн. Движение поездов на перегоне Шарапова Охота – Чехов Курского направления МЖД восстановили, железнодорожники вводят поезда в график, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Шарапова Охота – Чехов Курского направления Московской железной дороги по двум путям. В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график»,- говорится в сообщении.

При этом с каждым пассажирским и пригородным поездом проводится индивидуальная работа – диспетчеры ищут участки, где можно повысить скорость. За счет этого сокращается опоздание.

«Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные корректировки в расписании электричек. Они могут вноситься, чтобы быстрее ввести движение поездов в график», - добавляется в сообщении.

В пути с увеличенным интервалом следуют «Ласточки» №723 и №724, курсирующие между Москвой и Курском, пассажирские поезда №480 Сухум – Санкт-Петербург, №742 Белгород – Москва, №120 Владикавказ – Санкт-Петербург и №122 Белгород – Санкт-Петербург.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).