РИАМО - 8 июн. Участок улицы в районе проспекта Мира в Москве закроют для движения автотранспорта в пятницу в связи с проведением премии Муз-ТВ-2018 в спорткомплексе «Олимпийский», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи с проведением массового мероприятия. Участок ограничений: улица Дурова от улицы Щепкина до въезда на территории спорткомплекса «Олимпийский». Период: 8 июня с 15:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Для движения на этом участке закроют полностью одну полосу.

Премия Муз-ТВ-2018 – 16-я юбилейная национальная премия в области популярной музыки. Церемония награждения состоится в пятницу в Москве в «Олимпийском». Ведущими премии в 2018 году станут Максим Галкин, Лера Кудрявцева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак.