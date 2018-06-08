РИАМО - 8 июн. Департамент природопользования Москвы в пятницу передаст льва Лемика, который живет в центре передержки диких животных, Абаканскому зоопарку, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Льва Лемика нашли зимой 2017 года в промышленной зоне столичного района Бирюлево инспекторы департамента во время патрулирования на улице 3-я Никопольская. Документов на животное инспекторы не получили. До настоящего времени лев проживает в центре реабилитации диких животных «Простар+» департамента природопользования.

«Информацию о льве Лемике директор зоопарка (Абаканского – ред.) увидел в сюжете программы «Доброе утро» Первого канала о центре реабилитации диких животных и направил запрос с просьбой о передаче льва. Руководством департамента было принято положительное решение», – говорится в сообщении.

Абаканский зоопарк расположен в Республике Хакасия. Учреждение было основано в 1972 году. Экспозиция зоопарка насчитывает порядка 170 видов животных, среди которых есть особи, занесенные в Красную книгу.