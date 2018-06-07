РИАМО – 7 июн. Оперативные службы проверяют здание Следственного комитета РФ в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу: Технический переулок, дом 2. На место для проверки выехали кинологи», - сказал источник в экстренных службах города.

Кинологи осмотрят здание на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов.

По данным из открытых источников, по этому адресу находится здание Следственного комитета РФ.