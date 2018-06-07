Девятиклассник Леонид Поздняков из подмосковной Лобни задал вопрос про ЕГЭ президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, которая прошла 7 июня 2018 года. В своем видеообращении школьник спросил о том, будут ли введены в России дополнительные ЕГЭ по английскому языку и истории, и как ученикам в таком случае справиться со сдачей экзаменов. Леонид рассказал РИАМО, доволен ли он ответом, кем хочет стать после школы, и пойдет ли на ЧМ-2018.

Вопрос к президенту

15-летний житель Лобни Леонид Сергеевич Поздняков, которому через два года предстоят выпускные экзамены, решил выяснить у президента, действительно ли через два года в России введут еще два обязательных единых государственных экзамена – по истории России и английскому языку. Школьника волновало то, отменят ли в таком случае ЕГЭ по выбору, который сдается сейчас, а если нет, то как ученикам подготовиться к такому числу экзаменов.

© соцсети

«Эту новость я прочитал в Интернете и, конечно, меня заинтересовало будущее ЕГЭ, так как через несколько лет мне предстоит поступление. Хотелось все прояснить, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятным сюрпризом и неожиданно не узнать, что мы сдаем намного больше экзаменов, чем ожидалось», - объяснил Леонид свой вопрос к Путину.

Президент, обратившись к школьнику по имени-отчеству, отметил, что тревога молодого человека ему понятна, при этом переадресовал вопрос в Минобрнауки РФ, откуда и исходила данная инициатива.

Как напомнила министр просвещения РФ Ольга Васильева, вышедшая в прямой эфир по конференц-связи, сейчас у выпускников два обязательных ЕГЭ – русский язык и математика плюс один предмет по выбору, то есть всего три экзамена. При этом в середине 50-х советские школьники сдавали 11, а позже – 7 и 5 обязательных экзаменов. По ее словам, в 2020-м году действительно планируется провести «пилоты» по иностранному языку. Такое решение она объяснила тем, что в реалиях современного мира знание английского является обязательным, однако в этом году сдавать иностранный язык (английский, немецкий, французский и китайский) решили всего лишь 11% школьников. При этом вопрос обязательной сдачи экзамена по истории России пока обсуждается.

Путин про «Телеграм», блогеров и преемника: 15 интересных ответов президента>>

Повод для радости

© соцсети

Леонид остался доволен комментарием министра и признался, что примерно такой ответ и ожидал.

«Меня порадовало то, что со мной говорил человек, непосредственно занимающийся образованием в нашей стране, и дал полный развернутый ответ», - отметил девятиклассник.

«После звонка президенту я ощущаю душевный подъем, планирую много работать над собой и продвигаться дальше. Кстати, сегодня у меня есть еще один повод для радости: мне сказали, что есть все шансы получить «5» за школьный экзамен по русскому языку!», - признался Леонид.

По его мнению, самое важное для учителей – это дать ученикам хорошее напутствие и стимул к знаниям.

«Сейчас многие не любят учиться, но ведь без образования – никуда. Надеюсь, образование в России будет развиваться», - сказал школьник.

Экзамен по иностранному языку может стать обязательным для школьников в РФ с 2022 г>>

Футбол и медицина

© соцсети

По словам Леонида, сам он относится к учебе очень серьезно. Так, юноше даже пришлось оставить футбольные тренировки из-за подготовки к экзаменам после 9-го класса.

«Я увлекаюсь футболом, был в футбольном клубе «Лобня», но в связи с экзаменами перешел на учебу», - признался молодой человек, добавив, что на Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, к сожалению, не попадает.

Он также рассказал, что после окончания школы и сдачи ЕГЭ планирует пойти в медицину и поступать в МГМУ имени Сеченова.