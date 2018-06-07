РИАМО - 7 июн. Фестиваль парков пройдет в подмосковном Домодедове 21 июля, соответствующее распоряжение губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«В целях реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья», <…> стимулирования развития парковой инфраструктуры, создания благоприятных и комфортных мест массового отдыха в муниципальных образованиях Московской области, популяризации положительного опыта развития парковых территорий и повышения популярности посещения парков провести 21 июля 2018 года в городском округе Домодедово праздничное мероприятие «Фестиваль парков»», – говорится в документе.

Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете Московской области на 2018 год центральным исполнительным органам государственной власти региона и государственным органам Подмосковья.