РИАМО - 7 июн. Пожарные потушили горящую квартиру в доме в Анадырском проезде в столице, в ходе ликвидации возгорания спасли пять человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о загорании по адресу: Анадырский проезд, дом 5, корпус 1, поступило в оперативную дежурную службу центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 19:38 в четверг.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли и приступили к тушению загорания на общей площади 10 квадратных метров в квартире на втором этаже. В ходе проведения работ по ликвидации загорания спасены пять человек. В 20:02 загорание ликвидировано», - говорится в сообщении.