РИАМО – 7 июн. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила возместить страховые выплаты вкладчикам обанкротившихся банков, тем, которые оказались в «социально чувствительных ситуациях», сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Набиуллина в рамках Международного финансового конгресса в Петербурге рассказала о предложении Банка России, связанного с увеличением страхового возмещения по вкладам физлиц, которые оказались, в том числе, в «социально чувствительных ситуациях», в таких как покупка-продажа квартиры, получение наследства или страховых выплат и социальных пособий», - говорится в сообщении.

На данный момент максимальная сумма страховки, доступная вкладчикам, которые пострадали от банков с отозванными лицензиями, составляет 1,4 миллиона рублей.