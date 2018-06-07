РИАМО – 7 июн. Доцент кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Хмелевский ответил на вопрос, на который не смогли ответить во время проведения прямой линии президент России Владимир Путин и вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев, сообщает в четверг РИА Новости.

В ходе прямой линии в четверг Путин зачитал вопрос одного из россиян, который интересовался тем, почему мясо коровы называется «говядиной». Путин сказал, что не знает ответа на этот вопрос и в шутку обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему в правительстве сельское хозяйство. Гордеев ответил, что «к своему стыду и как профессионал» не может ответить срочно на этот вопрос, ему надо посмотреть словарь.

«Слово «говядо» в древнеславянском языке означало «скот» или «скотина». Производное от него – «говядина», мясо скотины. В русском языке слово «говядо» не сохранилось, поэтому у нас название животного и мясо из него – слова разных корней. А, например, сербский язык сохранил слово «говэдо», это «скот» и соответственно «говэдино» — мясо скота по-сербски», — сказал Хмелевский.

Пресс-секретарь Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит, знавшая ответ на этот вопрос, посчитала неважным то, что президент и вице-премьер затруднились на него ответить.

«Мы не считаем чрезвычайно важным это знание для вице-премьера и президента страны, отсутствие информации о происхождении слова не влияет на эффективность государственного управления», — отметила она.