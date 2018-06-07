РИАМО - 7 июн. В подмосковном Лыткарине 8 июня открывается крупнейший в России завод по производству комплексных пищевых добавок, на нем будут работать около 100 человек, в церемонии открытия примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 8 июня примет участие в открытии крупнейшего в России и Европе завода по производству комплексных пищевых добавок», – говорится в сообщении.

Завод расположен в подмосковном городе Лыткарино на территории мясоперерабатывающего комбината.

«Новое производство создано на базе норм основных отечественных и мировых стандартов, обладает высоким уровнем автоматизации и позволяет выпускать до 29 тонн готовых комплексных пищевых добавок в час. Запуск нового производства позволит снизить зависимость отечественных производителей пищевой продукции от зарубежных пищевых добавок», - сказал Разин.

По его словам, важно и то, что новый завод позволит создать свыше 100 рабочих мест для жителей Подмосковья.