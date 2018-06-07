РИАМО - 7 июн. Пожарные ликвидировали возгорание на балконе на шестом этаже жилого дома на Большой Академической улице, на тушение огня им понадобилось около получаса, сообщается в аккаунте ГУ МЧС России по столице в Twitter.

Сообщение о загорании по адресу: улица Большая Академическая, дом 22, поступило в 19:00 в четверг.

«В 19:33 загорание на площади 15 квадратных метров на балконе шестого этажа было ликвидировано», - отмечается в сообщении.