Музыкально-драматический спектакль, оперные постановки, выставка и множество разнообразных концертных программ значатся в афише IV Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, который проходит в подмосковном Клину.
В этом году в афише фестиваля — и постоянные его участники, и те, кто приедет в Клин впервые. Каждый из традиционно участвующих в фестивале — Денис Мацуев, Юрий Башмет, Дмитрий Бертман — представит в Клину новую программу.
Впервые участником фестиваля станет Московский театр имени М.Н. Ермоловой. Олег Меньшиков 10 июня представит специальную версию спектакля «Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора.
Несколько событий фестивальной афиши адресованы семейной аудитории: Дмитрий Маликов привезет в Клин свой спектакль «Перевернуть игру», Московская областная филармония представит свой новый спектакль «Ваня и крокодил», а Московский оркестр для детей и юношества под управлением Ивана Рудина вместе с актрисой Анной Большовой специально для фестиваля подготовили литературно-музыкальную композицию по детской классике.
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