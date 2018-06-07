РИАМО - 7 июн. В подмосковном Жуковском генерального директора фирмы оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства, он не сообщил о принятии на работу бывшего муниципального служащего, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура города Жуковского проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции на поднадзорной территории. Установлено, что на работу в управляющую компанию был принят бывший муниципальный служащий. В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным работником на предыдущее место его службы направлены не были.

«По результатам проверки прокуратура города Жуковского возбудила в отношении генерального директора организации административное дело по статье 19.29. КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего). Рассмотрев административный материал, мировой судья 53 судебного участка Жуковского судебного района привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа», – говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла руководителю юридического лица представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.