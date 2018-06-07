РИАМО - 7 июн. Более 2,4 миллиона билетов на матчи чемпионата мира по футболу уже распределены, примерно третья часть билетов досталась российским болельщикам, говорится в сообщении пресс-службы FIFA.

«На данный момент со старта продаж в сентябре 2017 года болельщикам со всего мира уже было распределено 2 403 116 билетов. Большая часть билетов досталась российским болельщикам (871,797 тысячи). 54% билетов распределено болельщикам из-за рубежа. Данные цифры не финальные, так как продажи билетов продолжаются до 15 июля», – говорится в сообщении.

В первую десятку по купленным билетам входят: США (88,825 тысячи), Бразилия (72,512 тысячи), Колумбия (65,234 тысячи), Германия (62,541 тысячи), Мексика (60,302 тысячи), Аргентина (54,031 тысячи), Перу (43,583 тысячи), Китай (40,251 тысячи), Австралия (36,359 тысячи) и Англия (32,362 тысячи).

«Более 100 тысяч дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA, будут доступны для приобретения на FIFA.com/bilet с 23:00 по Московскому времени 8 июня. Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты четвертой категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ). Приобрести билеты можно с помощью платежных карт Visa», – поясняется в сообщении.

Уточнить наличие билетов можно на FIFA.com/bilet. В связи с тем, что определенные билеты на регулярной основе перепродаются через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet, билеты, недоступные в определенный момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения.

Дополнительная квота билетов на места с частично ограниченным обзором будет также доступна для приобретения на FIFA.сom/bilet с 23:00 по Московскому времени 8 июня. Данные билеты будут доступны исключительно для резидентов РФ по специальной цене – 50% от цены билета четвертой категории на соответствующий матч. Такие места будут иметь частично ограниченный обзор поля (до 50%) и могут располагаться в любом секторе стадиона. Кроме того, билеты на такие места не подлежат обмену на другие билеты.

На FIFA.com/bilet также доступны специализированная платформа по передаче и перепродаже билетов. Она позволит болельщикам в соответствии с существующими правилами менять данные гостей, а также перепродавать билеты в случае изменения планов. Основной покупатель не может передать свой билет другим болельщикам, однако может поменять данные своих гостей в заявке.

Единственным официальным сайтом по продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 является FIFA.com/bilet. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации.

FIFA также выделила определенное количество билетов для лиц с инвалидностью и маломобильных граждан, исходя из количества мест, доступных на трибунах 12 стадионов.

По инициативе российских властей, для посещения всех матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить паспорт болельщика. Подать заявку на получение этого бесплатного документа рекомендуется сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайной жеребьевки.

«Для прохода на стадионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, болельщикам необходимо иметь действительный билет и паспорт болельщика. Кроме того, паспорт болельщика позволяет воспользоваться дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча», – уточняется в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».