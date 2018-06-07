РИАМО - 7 июн. Инспекторы департамента природопользования Москвы забрали у уличных фотографов на Камергерском переулке четырех сов, так как у владельцев не было документов на птиц, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«На общегородскую горячую линию пришли жалобы от граждан о том, что на Камергерском переулке столицы уличные фотографы предлагают сделать фото с совами. Инспекторы департамента природопользования Москвы в ходе проверки установили, что у владельцев птиц нет документов на животных. В итоге были изъяты четыре ушастые совы, которые охраняются международной конвенцией СИТЕС», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в отношении владельцев сов возбуждено административное дело, пушаст ъроводится расследование.

«Совы направлены в Центр передержки диких животных. По предварительной информации специалистов, состояние птиц удовлетворительное», - добавил собеседник агентства.