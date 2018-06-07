РИАМО – 7 июн. Банк России отметил рост золотовалютных резервов России за неделю на 1,3 миллиарда долларов, на 1 июня резервы составили 458,5 миллиардов долларов против 457,2 миллиарда долларов на 25 мая, сообщает в четверг Газета.ru.

«Международные резервы на 1 июня составили 458,5 миллиардов долларов, увеличившись за неделю на 1,3 миллиарда долларов или на 0,3% в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила», — сказали в ЦБ.

Ранее международные резервы России снизились на 900 миллионов долларов, снижение отмечалось по состоянию на 25 мая по отношению к состоянию резерва 18 мая.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.