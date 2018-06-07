РИАМО - 7 июн. Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили восточную плодожорку на складе в Химках в партии персиков, прибывших из Турции, фрукты были обеззаражены, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Тридцатого мая 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «КВ-Терминал» (Химки – ред.) в ходе карантинного контроля, при досмотре персиков свежих весом 1,88 тонн, поступивших из Турецкой республики, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Восточная плодожорка», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Первого июня фрукты были обеззаражены методом фумигации силами ФКП «Республиканский фумигационный отряд» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Седьмого июня партию подкарантинной продукции выпустили в свободную реализацию.

Восточная плодожорка является одним из самых злейших вредителей плодовых деревьев. Гусеницы повреждают плоды и молодые побеги различных розоцветных культур: персика, айвы, груши, сливы, абрикоса, яблони, мушмулы, кизильника. Всего известно свыше 80 повреждаемых культур. Потери урожая во многих областях достигают 30-40%, а иногда и 50-60%.