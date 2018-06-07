РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Руководство краеведческого музея в Подольске заказало проектные работы стоимостью около 3 миллионов рублей по ремонту исторического здания, которое ему передала администрация горокруга в 2017 году, сообщила «РИАМО в Подольске» директор культурного учреждения Любовь Слащева.

Руководство Подольского краеведческого музея собирается перенести экспозицию, посвященную природе родного края, из флигеля усадьбы «Ивановское» в историческое здание рядом с основной экспозицией. Музею передали историческое здание, расположенное на улице Февральская, дом №52. Но оно требует ремонта. В настоящее время экспозиция, посвященная природе Подольска, находится во флигеле усадьбы Ивановское, где музей арендует помещение.

«Администрация горокруга выделила 3 миллиона рублей на проектные работы по ремонту исторического здания на улице Февральская, 52, которое передали музею. В этом (2018 году – ред.) году мы начали проводить эти работы. Сам ремонт может обойтись примерно в 27 миллионов рублей, еще столько же потребуется для создания новой экспозиции. Пока денег на ремонт нет. При этом за аренду флигеля в усадьбе «Ивановское» мы ежемесячно платим 90 тысяч рублей», – сказала Слащева.

Дома №№52 и 52А на Февральской улице и №№5 и 7 (здание Подольского краеведческого музея) на Советской площади имеют большую историческую ценность. Вместе они образуют ансамбль присутственных мест города Подольска.

В феврале 1823 года губернаторам Российской империи было объявлено именное повеление императора Александра I «О постройке в уездных городах Тюремных помещений и Присутственных мест, сообразно прилагаемым планам». Согласно прилагаемому плану в Подольске построили одно из типовых зданий. Сохранившийся до наших дней с некоторыми утратами ансамбль присутственных мест, состоящий из четырех зданий, был построен в конце XIX века на месте прежнего деревянного здания, сооруженного, как и каменный храм Воскресения Христова, ко дню открытия города, которое состоялось 5 октября 1782 года. Ранее в Доме для присутственных мест размещались уездный суд, дворянская опека, нижний земский суд, городническое управление, уездное казначейство, городской магистрат, сиротский и словесный суды.