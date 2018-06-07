РИАМО - 7 июн. На перегоне Шарапова Охота - Чехов Курского направления Московской железной дороги приостановлено движение поездов, железнодорожники работают над восстановлением движения, сообщается на сайте МЖД.

«По техническим причинам на перегоне Шарапова Охота - Чехов Курского направления Московской железной дороги приостановлено движение поездов. Причины приостановки движения выясняются. На месте работают бригады железнодорожников. Прилагаются максимальные усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение», - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить скопления поездов, диспетчерский аппарат МЖД вносит точечные корректировки в расписание электричек. Возможны задержки пригородных и пассажирских составов.

«В настоящее время по укороченному маршруту проследовали две электрички. В пути задержан поезд «Ласточка» №723 Москва – Курск», - добавляется в сообщении.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.