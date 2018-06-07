РИАМО - 7 июн. В Раменском районе Подмосковья подготовили пять «фишек» в преддверии чемпионата мира по футболу, среди них — гжельские сувениры, оригинальное благоустройство, светящаяся разметка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Несмотря на то, что ни одна игра чемпионата мира не пройдет в Раменском, с ноября прошлого года Раменский район - в центре внимания мировой футбольной общественности. Именно тогда федерация футбола Португалии заявила, что учебно-тренировочный центр «Сатурн» - отличное место для подготовки игроков. А значит, лучший футболист мира, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду будет отдыхать среди вековых сосен поселка Кратово и тренироваться на свежем лесном кратовском воздухе!» - говорится в сообщении.

Раменский район (а это более двухсот населенных пунктов) гостеприимен: к встрече португальцев там подготовились всем миром. Удивлять болельщиков готовы сельские поселения Гжельское и Новохаритоновское. Мастера гжельских предприятий создают тематические сувениры: магниты, предметы интерьера, статуэтки и даже гжельские Ждуны в спортивной атрибутике ждут туристов.

«Для португальской делегации – особые подарки. Скульптура «Душа России» - символ гостеприимства и радушия нашей страны. Фигурка девушки, встречающей гостей хлебом-солью, расписана вручную и декорирована золотом. «Добро пожаловать в Россию!» - так с португальского можно перевести надпись на ее фартуке. Но мы скажем по-другому: «Добро пожаловать в Раменский район!» — добавляется в сообщении.

Раменский район славится неординарным подходом к благоустройству: яркие детские площадки, скульптуры мультипликационных персонажей и анималистические клумбы. В муниципалитете ежегодно проходит фестиваль цветников, в котором принимают участие многие районные предприятия. Этим летом город украшен не менее оригинальными цветочными шедеврами: кубком с российским триколором на улице Михалевича и гигантским футбольным мячом на улице Чугунова, который невозможно не заметить.

«Яркие городские улицы – это по-раменски! На многоэтажках микрорайона Холодово «летают» воздушные шары, «плавают» лодки, «падают» осенние кленовые листья и «парят» чайки, яркими сочетаниями красок радуют дома в центральной части города. В городе станет еще красочнее, светлее и удобнее: новыми цветами заиграют фасады отремонтированных домов, а нужный путь укажут светящаяся навигационная разметка и информационные стелы в городе и поселениях района», — отмечается в сообщении.

Раменский район – край с футбольной историей, а значит, он не может быть просто зрителем на предстоящем празднике футбола. Все началось с того, что в 1899 году команда из жителей села Раменское и дачного местечка Быково сыграла товарищеский матч с англичанами, внедрявшими в те времена новую технику на малютинской текстильной фабрике. Чуть позже «Соколы» из поселка Быково представляли Раменский район в первом официальном матче против «Сокольников» из Москвы.

«Команды «Малютинский клуб спорта», «Раменское», «Красное Знамя» (и ее игрок Сергей Кащеев, легенда раменского футбола) и, конечно же, «Сатурн» писали историю раменского футбола. И сегодня наши надежды устремлены в будущее и связаны они, прежде всего, с юными воспитанниками футбольных школ Раменского района. Нашим юным футболистам предстоит стать участниками чемпионата мира, но пока что - в качестве помощников в проведении ежедневных тренировок одной из лучших футбольных сборных планеты!» — заключается в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.