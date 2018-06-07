РИАМО - 7 июн. Департамент торговли и услуг Москвы попросил владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды 8 июня из-за «желтого» уровня погодной опасности, когда порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы департамента.

«В связи с тем, что в пятницу в Москве ожидается «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы, мы попросили все предприятия общественного питания закрыть летние веранды», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что департамент торговли и услуг Москвы попросил владельцев ресторанов и кафе убрать зонты на летних верандах, а также укрепить маркизные и пергольные конструкций.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что в Подмосковье и Москве 8 июня прогнозируется «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду. «Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.