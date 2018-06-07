РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В четверг в деревне Сергеевка Подольска на Березовой улице произошло возгорание коттеджа, пожар потушили, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Сообщение о пожаре в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило в четверг в 12:48. Очаговое возгорание двухэтажного коттеджа тушили пожарные в деревне Сергеевка на Березовой улице, дом №12. Для его локализации потребовалось несколько дымозащитных бригад.

«Пожар потушили, пострадавших нет», – сказал сотрудник.

По его словам, для тушения пожара использовали три единицы техники и девять человек.