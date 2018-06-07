РИАМО – 7 июн. Разработчик самолетов Ан-124 («Руслан») и Ан-225 («Мрия») Виктор Толмачев скончался в четверг на 84-м году жизни, передает Федеральное агентство новостей.

«Ушел из жизни известный советский авиаконструктор Виктор Толмачев», - говорится в сообщении.

О кончине авиаразработчика сообщил на своей странице в социальной сети Facebook гендиректор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.

По его словам, Толмачев скончался от тяжелой болезни. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Толмачев был одним из главных конструкторов самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». С 1971 года занимал должность ведущего конструктора проекта Ан-124. В 1985 году его назначили конструктором производной самолета — шестидвигательного Ан-225 «Мрия» (украинское «мечта») - самого большого самолета в мире. Кроме того, Толмачев участвовал в создании почти всех самолетов марки «Антонов» и их модификаций.