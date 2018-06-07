РИАМО - 7 июн. Вечером в четверг в «Аптекарском огороде» в Москве расцветет редкий кактус, его цветы диаметром около 30 сантиметров будут раскрыты всего восемь часов, по этой причине сад продлит работу до 23:00, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Вечером 7 июня в Суккулентной оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцветет одна из легендарных цариц ночи – редкий гибридный селеницереус крупноцветковый (Selenicereus grandiflorus hybr.) семейства кактусовых с громадными цветками до 30 сантиметров в диаметре с мощным ароматом ванили и флердоранжа и стеблем длиной до 10 метров. Этой ночью раскроется один бутон, остальные – скоро», – говорится в сообщении.

В честь этого события «Аптекарский огород» продлевает работу: в четверг сад будет открыт до 23:00, кассы – до 22:30. Цветение продлится с 20:00 до 4 утра.

Как отметил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, также готовится цвести редкий, необычайно крупный и старый экземпляр кактуса Эспостоа (Espostoa blossfeldiorum) – на растении 20 бутонов. Этот кактус опыляется летучими мышами. Ранее во время столь же пышного цветения кактус сломался под тяжестью цветков.

Ночные кактусы – царицы ночи – распускаются один раз в год, ночью и очень зрелищно. Родина селеницереуса крупноцветкового – Мексика, Антильские острова, Центральная Америка. Этот вид практически не встречается вне природных условий. В ближайшие месяцы распустятся и другие царицы.

В «Аптекарском огороде» представлена самая большая коллекция цариц ночи в России и, вероятно, в мире – 18 видов из 25 известных науке. Один из самых удивительных видов – «кактус-черепаха» с толстыми стеблями. В отличие от большинства других видов, он «ползет», а не свисает.

Кроме того, скоро в Суккулентной оранжерее в первый и в последний раз в своей жизни расцветет агава прямая (Agave stricta).

Коллекция суккулентов в «Аптекарском огороде» – одна из старейших и самых масштабных в России. В 2016 году в честь 310-летия «Аптекарского огорода» саду подарили 560 редчайших суккулентов, включая мексиканский баобаб и уникальную белоцветковую форму африканского пахиподиума. Кроме того, в «Аптекарском огороде» можно увидеть самую большую в России коллекцию легендарных цариц ночи, эпикактусов и другие ботанические редкости. Также в Суккулентной оранжерее цветут кактусы-орхидеи.