РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В парке Виктора Талалихина в Подольске будут транслировать в режиме онлайн 19 матчей чемпионата мира по футболу-2018 и финал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета по культуре и туризме администрации горокруга.

«Администрация горокруга Подольск совместно с ГАУ МО «Мособлкино» организует в Подольске онлайн-трансляцию 19 матчей чемпионата мира по футболу и финала мундиаля. Все желающие смогут посмотреть трансляции бесплатно в «Зеленом театре» парка имени Виктора Талалихина. Первый матч Россия-Саудовская Аравия состоится 14 июня в 18:00», – сказал сотрудник.

По его словам, планируется, что во время трансляций в «Зеленом театре» будут работать фудкорты, точки с символикой мирового первенства. Рядом с «Зеленым театром» готовят площадку для показательных выступлений футболистов.

Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства, которое впервые проведут в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света – Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.