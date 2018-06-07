РИАМО - 7 июн. Киносеансы под открытым небом посетили более 10 тысяч человек за первый месяц работы проекта «Летний кинотеатр» в Подмосковье, состоялось более 40 кинопоказов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В парках Московской области завершился первый месяц работы областного проекта «Летний кинотеатр». За истекший период показы российских кинофильмов из репертуара проекта прошли на 24 парковых площадках в 19 муниципальных образованиях области, в общей сложности состоялось более 40 кинопоказов, которые посетили не менее 10 тысяч зрителей», – сказала министр культуры области Оксана Косарева.

В июне к проекту присоединятся новые участники – открытые площадки городских округов Балашиха, Красноармейск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Серебряные Пруды, а также Солнечногорского района.

В продолжение футбольной тематики в июне в летних парковых кинотеатрах Подмосковья пройдут показы новейшей драмы о футболе «Моя жизнь», которая вышла на экраны страны 31 мая. Кроме того, 29 июня в Центральном парке Наро-Фоминска состоится творческая встреча с исполнителем главной роли этого фильма – российским актером Макаром Запорожским.

Еще одно знаковое мероприятие проекта «Летний кинотеатр» пройдет 21 июня в Балашихе. В реконструированном парке «Пехорка» в преддверии Дня памяти и скорби состоится встреча с членами съемочной группы военно-приключенческого фильма «Танки» во главе с режиссером Кимом Дружининым. Ведущей мероприятия выступит теле- и радиоведущая, журналистка, актриса и певица Тутта Ларсен.

Традиционно на многих площадках проекта в июне пройдут специальные тематические кинопоказы, приуроченные ко Дню защиты детей, Дню России и Дню памяти и скорби. Кроме того, к 85-летию народной артистки РСФСР Людмилы Ивановой в парках городских округов Домодедово и Егорьевск запланированы показы легендарной лирической комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман».