РИАМО - 7 июн. Праздник «Сабантуй» состоится в подмосковном Домодедове 1 июля, в рамках празднования можно будет попробовать блюда татарской национальной кухни, сообщается на сайте региональной общественной организации «Татарский национальный центр Московской области».

«Сабантуй» проводится при поддержке полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации и правительства Московской области.

«Ежегодно домодедовский «Сабантуй» объединяет до 5 тысяч участников разных возрастов и национальностей. На празднике всегда много детворы, которые охотно участвуют в татарских национальных забавах и играх», – говорится в сообщении.

На главной сцене праздника «Сабантуй» в Домодедове состоится большой праздничный концерт, в котором примут участие лучшие татарские исполнители и коллективы из Москвы и Подмосковья, гости из Татарстана.

На одной из площадок парка «Елочки» развернется «татарское подворье», где будут показаны элементы быта деревенской семьи с колодцем, сарайчиками, загонами для домашнего скота, национальными блюдами.

«Как обычно, в парке будет организована широкая торговля татарской сувенирной продукцией. Гости «Сабантуя» смогут попробовать и купить к домашнему столу знаменитые на весь мир блюда татарской национальной кухни – чак-чак, эчпочмаки, пэрэмэчи и бэлэши, а также настоящий башкирский мед», – отмечается в сообщении.

Праздничные мероприятия в одном из лучших парков Московской области – городском парке культуры и отдыха «Елочки» начнутся в 11:00.

Торжественное открытие праздника состоится в 13:00. Вход на праздник свободный. Организаторы праздника обращают внимание, что «Сабантуй» – безалкогольный праздник (торговля на территории парка культуры и отдыха спиртными напитками, также, как и их распитие, запрещены).