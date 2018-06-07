РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. В День России в городском округе Люберцы проведут множество культурно-развлекательных мероприятий, в финале праздника жители исполнят хором гимн страны, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Мы подготовили много разных мероприятий для жителей городского округа Люберцы в День России, они пройдут в парках, на площадке у Люберецкого ДК, в картинной галерее, на стадионах, в культурных центрах. Финалом праздника станет хоровое исполнение жителями гимна России в парке «Наташинские пруды», оно начнется в 21:00 (12 июня – ред.)», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на празднике планируется вручение паспортов, волонтерских книжек, награждение юнармейцев, награждение знаками ГТО. Жители увидят показательные выступления спортсменов и смогут принять участие в парковом забеге. Перед зрителями выступят молодежные и фольклорные коллективы. Для молодежи будет организована дискотека.

«Начало праздника в 12:00 (12 июня – ред.). Полную программу праздника в городском округе Люберцы можно узнать на официальном сайте администрации муниципалитета», - пояснил Ружицкий.