РИАМО - 7 июн. Москвичи и гости столицы не смогут посетить Кремль в День России из-за проведения государственных мероприятий, говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.

«В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, Московский Кремль 12 июня 2018 года для посещений будет закрыт», - говорится в сообщении.

Исключение составят посетители экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд», им разрешат пройти на территорию Кремля через Боровицкий проход.

Президент России Владимир Путин распорядился провести торжественный прием в Кремле по случаю Дня России.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.