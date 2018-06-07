РИАМО - 7 июн. Мосгорсуд приговорил к реальным срокам пятерых мужчин, напавших на бойцов Росгвардии в ТиНАО, в результате нападения один их бойцов погиб, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Вечером 29 декабря 2016 года на территории ТиНАО Москвы наряд вневедомственной охраны Росгвардии остановил группу лиц для проверки документов. Внезапно по наряду были произведены выстрелы из неустановленного оружия. В результате один сотрудник погиб, еще один получил ранение. По подозрению в нападении были задержаны восемь человек.

«Артем Бойко приговорен к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев ИК строгого режима, Бойко Денис - 21 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы два года, Юрий Власов - 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев, Максим Попов - шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Евгений Сазонов - пожизненное лишение свободы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что иск о возмещении морального вреда в пользу потерпевшей (жена убитого росгвардейца) на 5 миллионов рублей суд удовлетворил в долевом порядке, при этом с Сазонова должны взыскать 3 миллиона рублей, с Дениса Бойко - 2 миллиона рублей.