РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В Подольске водитель иномарки вылетел в кювет, чтобы не задавить котенка, выскочившего на дорогу, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Это произошло около часа ночи со среды на четверг (6-7 июня – ред.) на улице Правды. Водитель Kia Ceed увидел, что на дорогу выскочил котенок. Он резко дал по тормозам и улетел в кювет. У водителя сработали подушки безопасности», – сказал свидетель.

Он добавил, что намеревался помочь водителю. Но тот, по словам свидетеля, отказался, сказав, что у него все хорошо.