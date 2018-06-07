РИАМО (РЕУТОВ) - 7 июн. На улице Дзержинского в подмосковном Реутове началось комплексное благоустройство внутридворовой территории, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

По данным Реутовского информагентства, Каторов в четверг провел выездное совещание.

«В Реутове 163 двора. Более половины из них мы уже благоустроили. По губернаторской программе в обязательном порядке каждый муниципалитет должен благоустроить 10% дворов. Но мы берем на себя дополнительные обязательства. В этом (2018 году – ред.) году мы благоустроим в Реутове 25 дворов, чтобы как можно быстрее создать комфортную среду для реутовчан. В 10 из них работы уже стартовали. Сегодня (7 июня – ред.) проверил первый этап работ во дворе домов по улице Дзержинского. Здесь подготавливают основу для установки новой детской площадки», – сказал Каторов.

По его словам, он проконтролирует ход работ.

Кроме того, в процессе комплексного благоустройства этого двора (между 1 и 5 домами), строители сделают подходы к детской площадке, резиновое покрытие, газон, малые архитектурные формы для детей разных возрастов, ограждения и опоры освещения.