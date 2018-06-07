РИАМО (РЕУТОВ) - 7 июн. Капитальный ремонт дороги и тротуаров на улице Молодежной в подмосковном Реутове завершен, сообщил глава городского округа Станислав Каторов в ходе выездного совещания в четверг.

«Сегодня (7 июня – ред.) мы завершили капитальный ремонт тротуара на улице Молодежная. Ранее здесь закончили работы по замене дорожного полотна. Следующая в плане - улица Комсомольская, затем Новая. Рассчитываю, что все три улицы отремонтируют раньше срока – до середины июля, чтобы наши жители, как пешеходы, так и автолюбители, могли передвигаться по качественным дорогам», - сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, на улице Молодежной трудилась бригада дорожных рабочих, было задействовано восемь единиц крупной техники: асфальтоукладчик, два катка, автогудронатор, дорожная фриза, два трактора и погрузчик. Также работали самосвалы.

Помимо этого, на тротуаре вдоль дома №1, по просьбам жителей, будут сохранены парковочные места.