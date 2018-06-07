РИАМО - 7 июн. Московских школьников могут привлечь для создания роботов, которые будут собирать научные данные в Арктике, сообщил журналистам полярник Матвей Шпаро.

«Есть интерес со стороны компаний из «Сколково» о том, чтобы построить при помощи детей специальных роботов, которые будут уже в автоматическом режиме собирать определенные научные данные. Есть понимание, как можно подключить к этому московские академические классы, инженерные классы, поэтому мы ожидаем, что у Большой арктической экспедиции есть большое будущее», - сказал Шпаро.

Он добавил, что этим проектом также заинтересовались в Новосибирском научном институте, который занимается изучением магнитного поля земли.

В рамках Большой арктической экспедиции семь учеников московских школ отправились на Северный полюс с дрейфующей ледовой базы «Барнео». В ходе экспедиции школьники впервые проводили исследовательские работы. Они везли с собой в Арктику портативные лаборатории и брали для исследований специальные образцы льда с разных глубин. После возвращения в столицу они представили результаты своих исследовательских работ.