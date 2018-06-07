РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» городского округа Люберцы в День России пройдет слет фотографов «ФотоФест. Люберцы», на котором жителям покажут мастер-классы и подарят подарки, сообщается на официальной странице люберецких парков в Instagram.

«Не знаете, куда отправиться в поисках новых ярких впечатлений? Мы расскажем. В День России в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» на летней эстраде с 11:00 до 15:00 состоится слет фотографов на «ФотоФест. Люберцы». Вход свободный. Спикеры проекта поведают массу «фишек» о современной фотографии и продвижении своего профессионального труда, проведут интереснейшие мастер-классы по фотопозированию и фотомастерству», - говорится в сообщении.

Организаторы обещают насыщенную программу от спикеров, подарки от партнеров, выступления артистов и незабываемые эмоции. Будет информативно, увлекательно и интересно.