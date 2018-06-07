РИАМО - 7 июн. Около 70% звонков о животных, поступающих на городскую горячую линию от жителей Москвы, касаются лис, которые появились в районах столицы, в то же время в Москве уменьшилось количество бродячих собак и кошек, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

«Сейчас мы анализируем 2018 год, у нас очень много сообщений о лисах, которые появились в Москве, мы пока не считаем это проблемой, но это тенденция к тому, что животные не находятся на грани исчезновения. По крайней мере, я сводки изучаю каждую неделю, 70% — это сообщения о лисах», - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что департамент природопользования Москвы консультируется с комитетом ветеринарии и с учеными по контролю популяции хищников.

Кроме того, Кульбачевский добавил, что в Москве уменьшилось количество бродячих собак и кошек, а также грызунов и птиц, которые питались отходами.

«Это говорит о том, что в городе наводится порядок - это вывоз отходов, совершенствуются и реконструируются контейнерные площадки», - заключил Кульбачевский.