РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Футболисты «Витязя» из Подольска вышли в четвертьфинал Кубка России, сообщается в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте».

«Благодаря голам в начале и конце матча (6 июня – ред.) наша команда одержала победу над коломенским «СтАрсом» и вышла в четвертьфинал Кубка России среди команд третьего дивизиона. <…> Соперник «Витязя» на стадии 1/4 финала Кубка России среди команд третьего дивизиона определится только в июле. Им станет победитель пары «Квант» (Обнинск) – «Сатурн-2» (Раменское). А сам четвертьфинал запланирован на 30 июля», – говорится в сообщении.

Следующий домашний матч в рамках чемпионата «Витязь» проведет 10 июня против идущего в таблице на третьем месте клинского «Титана». Начало игры в 15:00. Всех любителей футбола приглашают поддержать команду.