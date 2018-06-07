РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Подольский отдел ЗАГС будет закрыт для посетителей 12 июня из-за празднования Дня России, а 11 июня отдел будет работать только для регистрации смерти, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Из-за празднования Дня России ЗАГС Подольска поменяет режим работы.

«Подольский отдел ЗАГС 9 июня будет работать в соответствии с режимом работы органов ЗАГС Московской области. 10 июня - выходной день (воскресенье), 11 июня - прием населения по государственной регистрации смерти в соответствии с режимом работы органов ЗАГС Московской области. 12 июня - нерабочий праздничный день», - говорится в сообщении.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.