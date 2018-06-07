РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июн. Трехдневный фестиваль итальянской культуры пройдет с 9 по 11 июня в музее-усадьбе «Архангельское» подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С 9 по 11 июня на территории музея-усадьбы «Архангельское» будут проходить музыкальные мастер-классы, специальные экскурсии, уроки итальянского, будет звучать музыка эпохи ренессанса и барокко. Посетители музея-усадьбы смогут увидеть уличный театр в стиле Италии, ретро-автомобили и новые экспозиции», – говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль «ТЬЕПОЛО-fest» приурочен к 200-летию Театра Гонзаги. Организатором выступает администрация музея-усадьбы «Архангельское» совместно со студией классической музыки QuestaMusica.