РИАМО - 7 июн. В акционерном обществе «Воскресенские минеральные удобрения» отметили 50 лет со дня основания вычислительного центра, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Новое и передовое на тот момент подразделение было открыто по личной инициативе директора Н. И. Докторова. Химкомбинат стал первым в городе и районе предприятием, где начали использовать цифровую вычислительную технику. Ее внедрение было продиктовано самыми острыми потребностями в точных расчетах и оформлении документов крупнотоннажного производства и сбыта продукции», - отмечается в материале.

К концу первого года своей работы коллектив вычислительного центра осваивал эксплуатацию всего двух ЭВМ. В середине 1970-х годов парк информационно-вычислительного оборудования существенно пополнился. Оно было установлено в новом здании вычислительного центра. Там в 1980-е годы был введен в эксплуатацию более надежный и производительный вычислительный комплекс с новыми электронно-вычислительными машинами.

В то же время коллектив информационно-вычислительного центра, кроме прочего, разработал и успешно внедрил программы для решения бухгалтерских задач, учета материальных ценностей, использования железнодорожного транспорта, расчета заработной платы, составления счетов за отгруженную продукцию.

В 1990-е годы на смену отечественным ЭВМ пришли персональные компьютеры, серверы и локальные сети, которые в дополнение к уже выполняемым задачам стали решать новые.

Правопреемником информационно-вычислительного центра на «ВМУ» сегодня является служба заказчика по ИТ, которая, в свою очередь, представляет собой часть общекорпоративного объединенного центра обслуживания (ОЦО). Действующая в настоящее время передовая автоматизированная система связывает работу всех подразделений на предприятии.

Пользователи в режиме реального времени получают доступ к информационным ресурсам и обмениваются данными о движении товарно-материальных ценностей, денежных средств, изменениях, касающихся работников предприятия. По этим данным формируются различные экономико-финансовые документы, позволяющие принимать эффективные управленческие решения.

«От души поздравляю коллектив «ВМУ» с 50-летием со дня основания вычислительного центра, а значит и всей ИТ-службы предприятия! Огромная признательность и пожелания здоровья тем, кто делал первые шаги, развивал и совершенствовал это передовое направление на химкомбинате и, конечно же, действующим сотрудников нашей службы. В современном мире цифровые технологии меняются быстро, но мы будем стараться и дальше идти в ногу со временем, продолжая совершенствоваться и совершенствоваться», - отметил начальник службы заказчика по информационным технологиям АО «Воскресенские минеральные удобрения Александр Цедик.