РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В подмосковном Подольске ограничат движение на улицах Комсомольская с 5 по 19 июня, и Колхозная с 6 по 20 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Компанией ООО «СтройИнвест-3» проводятся дорожные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по следующим адресам: с 5 по 19 июня 2018 года на улице Комсомольская (с 0,424 по 1,500 километр); с 6 по 20 июня на улице Колхозная (с 0 по 1,108 километр)», - говорится в сообщении.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.